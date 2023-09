Ataca os pais à facada em Samora Correia e cala-se no julgamento

A mulher transgénero que atacou os pais, de 77 anos, à facada, em Samora Correia, optou por remeter-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento, que decorreu na quarta-feira no Tribunal de Santarém, onde começou a responder por dois crimes de homicídio, um qualificado e outro na forma tentada.



Na quarta-feira, o coletivo de juízes ouviu várias testemunhas do crime, entre as quais um vizinho que relatou que o pai, Carlos Ferrinho, foi esfaqueado pelas costas pela arguida, Tânia Ferrinho, quando tentava fugir para o exterior do apartamento.









