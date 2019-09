Ataca vizinhos à sacholada e vai para a cadeia

Há 30 anos que um agricultor, de 71 anos, mantinha desavenças com um casal de vizinhos devido a uma levada de água, em Travassós, Fafe. Na quarta-feira à noite, após mais uma discussão, depois das vítimas terem acusado o agressor de danificar um tubo de ligação da conduta de água, o homem agrediu-os a ambos à sacholada.A mulher ficou com ferimentos ligeiros, mas o marido foi repetidamente atingido na cabeça e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado de urgência para o Hospital de Braga, onde continua internado.O agricultor foi detido horas depois, pela Policia Judiciária de Braga, e, depois de passar uma noite nos calabouços da PJ, foi esta sexta-feira levado ao Tribunal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial. Está indiciado de dois crimes: tentativa de homicídio e ofensas à integridade física.Por decisão do juiz , foi esta sexta-feira transportado para a cadeia de Braga, onde ficará em preventiva. Se houver condições, poderá ser levado para casa com pulseira eletrónica.O arguido terá arrendado por um dia a água de um rego que é propriedade do casal, para realizar trabalhos de rega nos campos de que é proprietário.A mulher terá acusado o agressor de ter danificado o sistema de bombagem de agua e decidiu pedir-lhe explicações. Terá sido logo agredida com o cabo de uma sachola. Ao perceber-se do ataque, o marido pegou num pau para socorrer a esposa, mas foi agredido com três sacholadas na zona da cabeça.