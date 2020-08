Atacado à facada em rixa em Loures

Um homem de 32 anos, de nacionalidade são-tomense, foi este sábado esfaqueado nas costas durante uma rixa de rua ocorrida no Catujal, concelho de Loures. Outros dois homens, de 24 e 30 anos, foram agredidos durante a mesma desordem.









Os confrontos tiveram lugar pela 01h30, por motivos ainda não apurados. Os três feridos terão sido atacados em simultâneo por um grupo indeterminado de homens. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.

Os Bombeiros de Sacavém foram chamados para prestar socorro, mas apenas encontraram o homem que foi esfaqueado no local. Além de golpes de arma branca nas costas, o ferido tinha diversas escoriações no corpo resultantes de agressões. Foi estabilizado e transportado de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Estava, ontem à tarde, ainda internado. Os outros dois feridos apareceram na mesma unidade de saúde, ontem de madrugada, pelos próprios meios. Tiveram alta em pouco tempo. A PSP apreendeu a arma do crime e investiga agora o caso.