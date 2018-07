Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacado à facada por rivais em Loures

Vítima apresentava diversos golpes de arma branca no corpo.

08:26

Um homem, de 29 anos, foi encontrado pela PSP ensanguentado e com vários cortes no corpo, junto a uma das entradas do bairro da Quinta do Mocho, em Loures. Terá sido atacado por elementos de grupos rivais numa festa de rua, no interior do bairro.



A polícia tenta perceber agora quais os contornos deste crime para assim chegar aos responsáveis pelo ataque.



A PSP foi chamada ao início da madrugada de segunda-feira ao bairro, onde havia notícia da realização de uma festa em plena via pública, com registo de algumas desordens. Os agentes entraram na Quinta do Mocho e acabaram por conseguir dispersar várias pessoas do local da festa.



Já pelas 02h00, novo alerta para a PSP, desta vez dando conta de uma pessoa com ferimentos graves. Uma patrulha da polícia acabou por localizar num carro, junto à rotunda do Lidl, a vítima, que apresentava diversos golpes de faca no corpo.



Foram chamados os bombeiros de Sacavém e o INEM, que prestaram socorro ao homem e o transportaram ao Hospital de S. José, em Lisboa.