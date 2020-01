Atacam bombas com caçadeira em Vila Nova de Famalicão

A Polícia Judiciária está a investigar dois assaltos a bombas de gasolina, ambos em Vila Nova de Famalicão, com apenas algumas horas de diferença e a cerca de quatro quilómetros de distância. As autoridades investigam a possível ligação dos casos, até pelo ‘modus operandi’ similar - os assaltantes, munidos de uma caçadeira, ameaçaram os respetivos funcionários.A averiguação policial tem ainda em conta um primeiro caso, na noite de sexta-feira, em que três encapuzados atacaram uma farmácia, em Oliveira Santa Maria, acabando por nada levar.Esse mesmo grupo terá seguido em direção a um posto de abastecimento de combustível, na EN206, em Requião. Aí apontaram a arma ao funcionário e obrigaram-no a dar todo o dinheiro que estava na caixa registadora, cerca de 250 euros, e ainda levaram um telemóvel. Fugiram de carro, tendo a GNR sido chamada à situação.Oito horas depois, já durante a manhã de sábado, na freguesia de Antas, também três indivíduos encapuzados e armados surpreenderam o funcionário da loja de conveniência do posto de abastecimento, Freitas, na EN101, que tinha aberto portas há poucos minutos.Apontaram-lhe uma caçadeira e entregaram um saco para a vítima colocar o dinheiro da caixa registadora, tabaco, raspadinhas. Ainda roubaram o telemóvel do homem. Na altura, estava um cliente a tomar café que também foi ameaçado pelo grupo, que falava com sotaque brasileiro e o obrigou a ajudar a colocar os bens no saco.