Atacam mãe e filha por terreno

Caso ocorreu quinta-feira, no Caniçal, na ilha da Madeira.

Por J.F. | 10:08

A PSP está a investigar um caso de agressões filmadas, quinta-feira, no Caniçal, na ilha da Madeira.



Mãe e filha foram filmadas a serem atacadas num terreno, pelo dono de um restaurante que alega ser proprietário do local onde fica a casa das vítimas, que dizem que a propriedade lhes pertence.



"Ele deitou lixo para o terreno, eu avisei-o, ele foi chamar um ajudante e rebentaram os canos da água da nossa casa. Depois agrediu a minha filha, que tentou pará-lo, e a mim", contou, ao CM, Rita Vieira, que adiantou que as ameaças são constantes.



Dono e ajudante não prestaram declarações.