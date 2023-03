O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta tarde de terça-feira no Centro Ismaelita, em Lisboa, após um homem ter morto duas mulheres e ferido um professor à facada, esta manhã."[Atacante] era uma pessoa conhecida e apoiada", afirmou Marcelo. "Queremos que compreendam que se trata de um ato isolado, que não se pode generalizar", acrescentou.O Presidente da República enfatizou que a "comunidade afegã é muito pequena" e que "é injusto estar a generalizar ". Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos portugueses que considerem que "há atos criminosos efetuados por quem quer que seja", independentemente da religião e que não culpabilizem a comunidade afegã por este crime, porque foi "um ato isolado, por motivos pessoais".O Ministro da Administração Interna e o Ministro dos Negócios Estrangeiros também estiveram no local do crime.