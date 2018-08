Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque armado a ATM em supermercado

Ladrões encapuzados ameaçaram segurança que ia abastecer a máquina multibanco em Fafe.

Por Ana Silva Monteiro e Secundino Cunha | 08:44

Chegaram de cara tapada e armados ao parque de estacionamento do Intermaché, em Fafe. Surpreenderam o funcionário de uma carrinha de valores que se preparava para abastecer a caixa de multibanco da galeria comercial daquele supermercado.



Os dois assaltantes ameaçaram a vítima que lhes entregou o dinheiro. Com a quantia monetária - por apurar, mas na casa dos milhares de euros - em sua posse, colocaram-se em fuga num carro de marca Mercedes e estão a ser procurados pelas autoridades. A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso.



O alerta chegou à GNR de Fafe pelas 09h20 deste domingo. A superfície comercial tinha aberto há poucos minutos quando o assalto ocorreu. Os ladrões chegaram ao parque de estacionamento logo depois da carrinha de valores.



Dirigiram-se de imediato ao funcionário, já com a caixa multibanco aberta, e ameaçaram-no com uma arma branca e uma outra de fogo. Ato contínuo, na posse da quantia, escaparam a toda a velocidade, deixando aterrorizados tanto a vítima como os clientes do Intermaché.



Apesar do pânico, não houve registo de feridos.



A Polícia Judiciária de Braga investiga agora o crime. Esteve, ainda durante a manhã de ontem, no local a realizar todas as perícias. Falou com o funcionário, com algumas testemunhas e tenta agora chegar ao paradeiro dos assaltantes.



As imagens de videovigilância captadas poderão revelar-se fundamentais para a investigação.