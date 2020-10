Uma rixa por causa do ataque de um cão a um rebanho de ovelhas acabou com dois pastores esfaqueados e o agressor, inglês e dono do canídeo, detido.









Tudo se passou sábado, em Trindade, Beja, quando o britânico de 29 anos esfaqueou os dois homens de 50 e 62 anos. As vítimas foram para o hospital de Beja e não correm risco.

Um dos pastores tinha feito queixa na GNR: o cão andava a atacar o rebanho. O inglês resistiu à abordagem da GNR e foi detido. Assim que foi libertado saiu em busca do pastor, encontrando-o junto a um café. Discutiram e um amigo do pastor tentou acalmar os ânimos.



Foram ambos esfaqueados. O agressor foi de novo detido.