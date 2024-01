Um homem, de 43 anos, sob quem pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão, foi detido pela PSP de Leiria quando viajava de autocarro momentos após ter supostamente praticado atos de importunação sexual contra uma passageira, revelou esta segunda-feira a PSP.





O fugitivo foi intercetado no interior do veículo de passageiros na Avenida D. João III. Foi abordado e transportado à esquadra de Leiria por ter na sua posse um canivete e por pender sobre si um mandado de detenção, uma vez que fora condenado pela prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, com pena de nove meses de prisão, suspensa na sua execução por dois anos, sujeitando-a a regime de prova, e não cumpriu esse regime de prova. Foi então essa suspensão revogada e emitido o mandado de detenção pelo Tribunal Judicial da Amadora. Foi agora conduzido à cadeia.