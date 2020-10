Cinco homens e três mulheres foram detidos, em três dias, por ataques à PSP na Grande Lisboa. Foram às celas, mas acabaram libertados.





A primeira detenção foi sexta-feira, na Baixa. Um homem de 48 anos impediu os varredores de trabalhar e recebeu a PSP atirando ferramentas e alteres. Sábado, nos Olivais, um homem de 42, dono de um café, não usava máscara no espaço, com excesso de lotação. Ameaçou os PSP e, já na esquadra, cuspiu nos agentes. Na Misericórdia, um homem de 24 anos bebia álcool num ajuntamento ilegal de 10 pessoas.Esta segunda-feira, no Parque das Nações, um homem de 21 anos estava inanimado e acordou para agredir uma testemunha, que havia chamado a PSP. Insultou os polícias.