Ataques informáticos dão prejuízo milionário a empresa de Santa Maria da Feira

Empresa patrocinadora do Vitória de Guimarães vítima de 10 ataques em três semanas.

Por Ana Silva Monteiro | 08:45

A empresa Castro Eletrónica, com sede em Santa Maria da Feira, foi alvo de 10 ataques informáticos. Há três semanas que tem vindo a perder milhões de euros, já que o site no qual são feitas as vendas fica indisponível durante várias horas. O último crime ocorreu segunda-feira. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.



"Os ataques são feitos através de múltiplos acessos ao nosso site, o que leva a que fique offline porque o sistema não aguenta essa quantidade. Com isso, e já que somos uma empresa que vive basicamente de vendas na internet, ficamos parados. Por dia perdemos entre 40 e 50 mil euros", disse ao CM Filipe Castro, proprietário da empresa.



Antes dos ataques informáticos, a firma - que patrocina o Vitória de Guimarães - recebeu duas mensagens com ameaças. "Uma delas dizia que íamos ser atacados no dia 20, entre as 11h00 e as 12h00, o que realmente aconteceu. Outra era o rescaldo da situação com ameaças. Ninguém percebe quem as enviou",contou Filipe Castro.



No primeiro dia em que a Castro Eletrónica foi alvo de um ataque, outras empresas ficaram lesadas. "No início afetou cerca de 600 empresas, já que se encontravam todas no mesmo domínio. Colocámos o site da Castro Eletrónica na área dos Estados Unidos da América e os ataques continuaram. É claro que o objetivo é acabar com a empresa", afirmou Tomás Matos, diretor-geral da Lvengine, que criou o site da empresa atacada e que realiza a sua manutenção.



Futuro da empresa incerto devido às falhas constantes

"Chegámos a um ponto em que não sei o que fazer mais e o nosso trabalho deixa de fazer sentido. Obviamente que entidades como o Vitória de Guimarães começam a questionar o facto de estarmos sempre a ser atacados, o que poderá pôr em causa a continuidade da nossa parceria.



Além disso, quando acontecem estes ataques, temos de mandar os funcionários para casa porque as nossas vendas são feitas pela internet", explicou ao CM Filipe Castro, que teme pelo futuro da Castro Eletrónica.



PORMENORES

Ataques a 100 euros por hora

Os ataques informáticos são cada vez mais frequentes. "Um ataque destes é barato e cada vez mais frequente. Por hora, fica por 100 euros e consegue provocar prejuízos de milhões", referiu Tomás Matos.



"Sabotagem económica"

O objetivo dos crimes é fazer com que a empresa não venda. "A finalidade é prejudicar o cliente, ou seja, impedir que o site esteja online. Noventa por cento das vendas são feitas pelo site, por isso isto é sabotagem económica", acrescentou.