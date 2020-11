Um reformado, de 85 anos, e a sobrinha foram sequestrados, esta sexta-feira de manhã, por três homens encapuzados na casa do idoso, na freguesia de Várzea, em Barcelos. Manietados com cordas, foram abandonados no sótão da moradia. O trio fugiu com o Mercedes do reformado e 600 euros que este tinha na carteira. Só duas horas depois as vítimas foram libertadas.