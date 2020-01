Atas do século XVII à venda por 1500 euros na Internet

A Polícia Judiciária do Porto recuperou e apreendeu um Livro de Atas de Vereação do Município de Penedono, relativo ao período compreendido entre 1657 e 1662. Estava à venda num site pelo valor de 1500 euros.A denúncia foi feita no passado dia 30 de dezembro, embora não se saiba em que altura - ou mesmo em que ano - foi "desencaminhado", expressão utilizada pela própria PJ, do acervo da câmara.O documento, do século XVII e manuscrito à pena, foi localizado à venda num site de alfarrabistas e encontrado na posse de um comerciante de Torre de Moncorvo. A venda foi imediatamente suspensa e prosseguem agora as diligências da Brigada de Obras de Arte da Polícia Judiciária para perceber que trajeto é que o Livro de Atas teve, de que forma e quando foi inicialmente desviado e porque é que falhou o controlo de documentos arquivados pelo município.Restam poucas dúvidas de que o documento que foi apreendido pelos inspetores será mesmo o original, mas ainda serão realizadas perícias forenses para plena confirmação dessa autenticidade.Refere a Judiciária, através de comunicado, que o documento é relevante e "de valor indeterminado". No site em que se encontrava à venda, estava à disposição por 1500 euros. "Tem 195 folhas rubricadas ‘Rodrigues’, juiz ordinário na vila de Penedono e ainda mais 40 fólios assinados Marques. Falta a capa em pergaminho (...). Uma obra com muito interesse", lê-se na descrição do anúncio.