Um empresário de Almeirim está a oferecer uma recompensa de 250 euros a quem lhe der informações que ajudem a identificar o ladrão que assaltou a sua loja de produtos para automóveis, na madrugada de quarta-feira.



Nuno Escrevente, proprietário da Adilub Unip, publicou as imagens de videovigilância nas redes sociais, onde oferece a recompensa a quem tiver “provas e certezas” sobre a identidade do autor do crime.









