Ateia fogo ao carro da mulher em Vila do Bispo

Um homem de 42 anos foi detido pela GNR, em Vila do Bispo, por violência doméstica. O caso envolve ameaças e agressões que se têm intensificado desde o ano passado e culminou com fogo posto no automóvel da vítima.Segundo as autoridades, a detenção do suspeito teve lugar na terça-feira, na sequência de um mandado de detenção fora de flagrante delito, depois de o homem ter incendiado o carro da mulher, de 52 anos. Para além deste crime de fogo posto, o agressor responde ainda por ameaças e agressões à vítima, que começaram no final de 2019 e intensificaram-se até agora.O detido foi presente a um juiz e vai agora ficar com vigilância eletrónica. Está ainda obrigado a apresentar-se semanalmente às autoridades e não pode contactar com a vítima.