Ateia incêndio em Alenquer e fica a ver arder

Um jovem de 18 anos foi preso pela GNR de Alenquer por ter ateado um incêndio junto a empresas e a um hipermercado, no Carregado, tendo-se depois encostado a um muro, para ficar a ver as chamas consumirem pasto.O fogo deflagrou cerca do meio-dia de quarta-feira, numa zona de mato rasteiro e pasto, entre o Modelo Continente do Carregado e várias empresas das imediações.Os bombeiros e a GNR de Alenquer foram chamados. Enquanto as chamas eram extintas (estima-se que tenham destruído cerca de 500 metros quadrados) a GNR recebeu a denúncia de que um homem tinha sido visto debruçado sobre a área, pouco antes de o incêndio ter começado.Um popular apontou o suspeito e os militares encontraram-no ainda nas imediações, encostado ao muro de uma empresa a ver o fogo a progredir. O jovem foi levado para o posto para interrogatório. Manteve-se sempre em silêncio, mas foi entregue à Polícia Judiciária sob suspeita de ter ateado este fogo e outro ocorrido na zona há cerca de duas semanas.