Ateou fogo à casa com filha e neta no interior

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Revoltado por a filha lhe fixar um prazo para sair de casa, porque aquela irá emigrar nos próximos dias, decidiu vingar-se e atear fogo à habitação onde viveu os últimos meses, no concelho de Santo Tirso.Esperou que a filha chegasse com a neta, menor de idade, na passada sexta-feira à noite, e regou a sala da habitação com gasolina, ateando fogo aos móveis com um isqueiro. Mãe e filha conseguiram fugir a tempo ... < br />