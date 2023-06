Em agosto de 2017 uma avioneta realizou uma aterragem de emergência, devido a uma falha do motor, no areal de São João da Caparica. A aterragem forçada levou a que o piloto instrutor que ia aos comandos do Cessna 152, Carlos Conde d'Almeida, matasse duas pessoas. José Lima, de 56 anos, e Sofia, uma menina de oito anos, são as vítimas.









