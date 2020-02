Aterrorizam irmã com sova e arma em Santarém

A PJ deteve um homem, de 32 anos, por ter espancado brutalmente a irmã, de 31, na casa onde esta residia com o pai de ambos, no concelho de Santarém. O ataque ocorreu em frente à filha menor da vítima, obrigando ambas a fugirem de casa.O pai do agressor e da vítima, de 75 anos, também foi preso pela PJ - tinha uma faca ponta e mola e munições de calibre .32.A monte estão outro irmão e um primo da mulher, coautores do espancamento e sequestro. Os factos remontam à madrugada de 22 de abril de 2019. A mulher vivia com o pai, para o acompanhar devido a um problema de saúde de que este sofria.Os dois irmãos e o primo terão discordado da assistência prestada e, aproveitando uma ausência do idoso, sequestraram a vítima em casa, apontando-lhe mesmo uma arma de fogo.A mulher foi espancada a ponto de ter ficado com um maxilar deslocado, o que a obrigou a intervenção cirúrgica, tendo depois fugido de casa com a filha. Os dois detidos estavam esta sexta-feira à tarde a ser interrogados no Tribunal de Santarém.