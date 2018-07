Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atestava carros à custa da junta

Ex-presidente da Junta de Freguesia de Tondela gastou 27 mil euros em combustível.

Por Luís Oliveira | 08:37

Membros das juntas de freguesia de Tondela e Nandufe foram acusados pelo Ministério Público de Viseu dos crimes de peculato, falsificação de documentos e abuso de poder por terem desviado milhares de euros em combustíveis e alimentação.



Os crimes foram cometidos entre 2000 e 2014, sendo que nenhum dos arguidos ocupa hoje qualquer cargo na junta de freguesia. De acordo com o despacho do Ministério Público a que o CM teve acesso, um dos arguidos ocupou a presidência da Junta de Freguesia de Tondela até às eleições autárquicas de 2017.



Este ex-autarca é suspeito de ter usado 27 mil euros da junta de freguesia para abastecer as suas viaturas particulares. O método era simples: o arguido ia às bombas de combustível com os quatro veículos que tinha em casa, atestava-lhes o depósito e a fatura era passada e paga pela Junta de Freguesia de Tondela.



O ex-autarca continuou com a atividade até outubro de 2014, altura em que terá começado a investigação que agora culminou com a acusação do Ministério Público.



São arguidos no mesmo processo mais três elementos da extinta Junta de Freguesia de Nandufe, que entretanto foi anexada a Tondela.



Segundo a acusação do Ministério Público, os arguidos procederam à compra, em nome da junta de freguesia, de diversas refeições já prontas e géneros alimentícios para confeção que utilizaram em proveito próprio ou de terceiros, no montante de 7788 euros.