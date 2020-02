Atinge ex-namorada a tiro e toma pesticida para se matar

O homem, de 54 anos, fez uma espera à ex-namorada, de 51, à porta do lar de idosos onde esta trabalha, na Vidigueira. Pelas 00h30 desta quinta-feira, quando a mulher saía do trabalho com uma colega, avançou de caçadeira em punho e fez três disparos. Atingiu a ex-companheira e a outra mulher, de 55 anos, sofreu também ferimentos.Paulo Duarte - conhecido das autoridades e que já tinha sido detido por violência doméstica - fugiu e só foi encontrado por volta das 03h00, pela GNR de Beja, dentro da própria casa, em São Matias. Encontraram-no a tentar o suicídio ingerindo produtos químicos, como pesticidas.As duas vítimas e o suspeito foram transportados para o Hospital de Beja. A ex-namorada do agressor encontrava-se, ao fecho desta edição, nos Cuidados Intensivos, em estado crítico. A colega teve alta esta quinta-feira. Já Paulo Duarte está fora de perigo e sob custódia da GNR e quando tiver alta será presente a juiz no Tribunal de Cuba.A PJ de Faro recolheu indícios e apreendeu a arma do crime.