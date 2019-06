Atinge rival a tiro dentro de comboio e esconde a arma

O comboio aproximava-se da estação de Rio de Mouro – vindo de Lisboa – quando a confusão se instalou numa das composições. Vários jovens desentenderam-se e um sacou de uma pistola. Efetuou dois disparos e atingiu um rival, de 22 anos, no abdómen e num ombro. Foi detido na casa de banho de um café da zona. Não estava na posse de nenhuma arma, mas tinha um coldre.Mal a composição parou na plataforma, o grupo dispersou. O ferido ainda conseguiu caminhar para o exterior, pedindo socorro aos agentes da PSP na zona. Não muito longe, a polícia intercetou o suspeito, também de 22 anos, dentro da casa de banho de um café, onde se refugiou.Testemunhas dizem ser ele o autor dos disparos. O jovem alega estar inocente, não tendo a PSP encontrado qualquer arma de fogo na posse deste. Contudo, a polícia acredita que logo após a tentativa de homicídio a arma foi passada pelo suspeito a um amigo.A vítima acabou por ser assistida por uma equipa médica da VMER de Cascais, bem como por bombeiros de Agualva-Cacém, já no parque de estacionamento da estação virado para o lado da Rinchoa. Avaliado o estado de saúde do jovem, este foi transportado em estado considerado grave para o Hospital de São Francisco Xavier.Sabe oque um segundo jovem foi posteriormente transportado para o hospital. Terá estado perto do atirador, pelo que apresentava dores nos ouvidos devido ao barulho dos disparos. A PJ investiga o crime. A CP remeteu quaisquer explicações sobre o crime para a PSP.