Atingido a tiro por discussão de mulheres

Vítima, alvejada no tórax, transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Caso ocorreu em Torres Vedras.

Por J.S. | 08:30

Os desacatos começaram naquele dia de manhã, entre as duas mulheres dos envolvidos. A GNR foi acionada para o local mas já não conseguiu localizar o agressor, que fugiu. Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e uma viatura de emergência médica do INEM.

Um homem de 51 anos foi alvejado no domingo, ao início da noite, num confronto com outro homem, no bairro de Casal Novo, em Torres Vedras.A vítima foi atingida no tórax, do lado esquerdo, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi operada. Esta segunda-feira encontrava-se estável e a recuperar da cirurgia.