Atingido por disparo de caçadeira em rixa

Por Miguel Curado | 15:00

Um homem, entre os 25 e os 30 anos, foi atingido por outro homem com um disparo de caçadeira no tronco, em sequência de uma rixa entre ambos ocorrida numa rua da Quinta do Conde, em Sesimbra.

O crime teve lugar pelas 13h15 desta sexta-feira, na rua D. Dinis.

A vítima foi atingida por chumbos na barriga, e teve de ser transportada pelos bombeiros de Sesimbra ao Hospital de Setúbal.

O seu estado não inspira cuidados.

O agressor está em fuga, e terá agido por desentendimentos anteriores com a vítima.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada a investigar.