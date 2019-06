Um homem, de 38 anos, começou esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra por ter tentado matar o pai com cinco facadas nas costas. Os factos ocorreram em agosto.O arguido sofre de uma perturbação mental grave. No dia do crime, acusou o pai de ter "matado a Diana Chaves e o MacGyver" e atacou-o. Ouvido por videoconferência disse não se recordar.O Ministério Público refere que deve ser declarado inimputável perigoso e ser-lhe aplicada medida de internamento.