Um homem foi preso por ter atirado um objeto em chamas para o interior da casa da ex-mulher, em Lisboa, por não aceitar o final do relacionamento entre ambos. Já está em prisão preventiva.



O crime ocorreu a 28 de junho. Depois de vigiar as rotinas da vítima, telefonar-lhe e enviar-lhe emails com ameaças, o homem foi a casa desta, e ateou um incêndio. Só a rápida ação dos bombeiros impediu danos elevados. Foi agora detido e já está em prisão preventiva.

