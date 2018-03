Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atira para a morte e escapa à cadeia

Empurrou vítima para ravina após discutir por recusa de cigarro.

Por Nelson Rodrigues | 09:35

Carlos Pinto, de 35 anos, foi ontem condenado a uma pena de prisão suspensa, de cinco anos, por um crime de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado.



O tribunal de Santa Maria da Feira deu como provado que o arguido discutiu com Susana Gomes, de 37 - após esta lhe ter recusado dar um cigarro, a 10 de abril do ano passado -, e que, durante o confronto físico, a manietou e empurrou para uma ravina, onde a mulher bateu com a cabeça numa pedra. Morreu dois dias depois no hospital.



"Não há dúvidas nenhumas que o senhor foi agredido e insultado pela ofendida. Mas o senhor cessou as agressões, manietando-a. Só que depois partiu para o ataque e atirou-a para uma zona de ervas", disse o juiz durante a leitura do acórdão.



Apesar de ter valorizado as declarações de Carlos Pinto, o coletivo não teve em conta os testemunhos dos vizinhos.

"Foram mais papistas que o Papa e puxaram a brasa à sardinha do arguido", frisou o magistrado que absolveu Carlos Pinto de um crime de omissão de auxílio. "Não ficou provado que o arguido se tenha apercebido que a senhora necessitava de tratamento hospitalar urgente. Nem a sobrinha que estava com ela percebeu isso", referiu o juiz-presidente.



Carlos Pinto tem ainda de pagar mais de dois mil euros de indemnização ao hospital da Feira, pelos cuidados prestados à vítima. "O senhor tenha cuidado nestes cinco anos. Se atentar contra pessoas e se eu ainda cá estiver, revogo a suspensão desta pena", concluiu o juiz.