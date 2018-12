Atira-se ao rio em Tavira para fugir a agressões

Vítima envolveu-se em desacatos com um grupo de homens e saltou da ponte romana. Manteve-se escondido até os agressores irem embora.

Um homem foi este domingo, durante a madrugada, hospitalizado com sinais de hipotermia e feridas de agressões depois de se ter atirado da ponte romana, em Tavira, para as águas do rio Gilão. O salto, ao que o CM apurou, foi a solução encontrada para fugir a agressões de que estava a ser vítima por parte um grupo de homens, no bairro da Beira Rio, na Baixa da cidade. A vítima foi hospitalizada e a PSP está a investigar.

Segundo o CM apurou, tudo terá começado pelas 03h00, nas imediações da ponte romana, onde a vítima terá sido agredida à cabeçada por um grupo - cujo número não foi especificado pelas autoridades . Foi nesta altura que o homem terá decidido tentar a sua sorte nas águas do rio Gilão. Aproveitou a escuridão e o facto de a maré estar baixa para se esconder entre a lama enquanto esperava que os agressores fossem embora. Só saiu do local algum tempo depois, quando ouviu amigos a chamarem por ele, que entretanto já tinham pedido socorro e acionado os meios para realizar buscas aquáticas.

A vítima, segundo foi possível apurar, acabou por ter de ser resgatada por operacionais dos bombeiros de Tavira das águas e da lama do rio Gilão, apresentando sinais de hipotermia e escoriações na zona da cabeça. O INEM avaliou-o no local mas, devido à extensão dos ferimentos, acabou por ter de transportá-lo para o hospital de Faro, com acompanhamento de um enfermeiro. A PSP também esteve no local e está a investigar os contornos da agressão.