"Se não te calas, acabo contigo”. De caçadeira em punho e disposto a matar, um homem com cerca de 40 anos disparou por duas vezes contra um grupo de seis jovens que, na segunda-feira à noite, se refugiou num posto de abastecimento de combustíveis, em Martim, no concelho de Barcelos. Após alvejar um homem, de 27 anos, o atirador fugiu e assaltou as bombas da Repsol da Rua Cidade do Porto, em Maximinos, Braga.