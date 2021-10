Cláudio Teixeira, o homem que, a 2 de fevereiro de 2019, lançou o terror na discoteca Docks, em Lisboa, avançando contra seguranças e clientes com um revólver em cada mão - após ter sido barrado numa zona privada -, viu agora o Supremo Tribunal de Justiça suspender a pena de prisão a que estava condenado por agressões à coronhada, posse de arma ilegal e coação sobre as vítimas que ameaçou com os revólveres encostados ao corpo.