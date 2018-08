Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atiram carro contra loja em assalto

Quebraram vidro com automóvel para levar tabaco.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 01:30

De marcha-atrás atiraram um carro contra o vidro da porta de uma loja de uma gasolineira, em S. Bernardo, Aveiro, para roubar tabaco. O assalto ocorreu durante a madrugada deste domingo e é agora investigado pela PSP da cidade.



O alerta foi dado às autoridades por volta da 01h00. Ao que o CM apurou, os assaltantes - aparentemente, dois - chegaram de automóvel e logo o posicionaram para o ataque. Depois, um deles ficou no carro, enquanto o outro entrou na loja de conveniência da gasolineira Alves Bandeira.



O objetivo era o tabaco: pegou em quantos maços pôde e escapou.



Após um assalto que, segundo testemunhas ouvidas pelo CM, terá levado perto de dez minutos, arrancaram a toda a velocidade, escapando antes da chegada da patrulha da polícia.



Durante o dia de ontem, o posto de abastecimento - que se encontrava totalmente encerrado à hora do ataque - funcionou de forma normal, embora com marcas evidentes do sucedido, já que o vidro foi completamente destruído pelo embate do carro.



O proprietário não quis prestar declarações.



PORMENORES

Vizinhos ouviram estrondo

O embate do automóvel no vidro da gasolineira provocou um estrondo que foi escutado por muitos dos vizinhos, que também se queixam, apesar de preferirem não ser identificados, de crescente criminalidade naquela zona da cidade aveirense.



Tabaco era o objetivo

Os assaltantes apenas roubaram tabaco, que seria mesmo o único alvo da dupla que é agora procurada pela PSP. O valor do maços estará ainda por quantificar, até porque o responsável do espaço recusou prestar qualquer esclarecimento.