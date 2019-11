Atiram telemóveis para cadeia em Matosinhos

Os guardas prisionais da cadeia de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, apreenderam na quinta-feira um embrulho com 4 telemóveis e 4 carregadores, atirado para o interior do estabelecimento prisional.



Esta cadeia é rodeada por redes e não tem muros, o que facilita os arremessos. Os guardas apreenderam mais um telemóvel e um carregador numa busca.

