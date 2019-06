Ativista português investigado em Itália espera ajuda do Governo

O ativista português que está a ser investigado em Itália por ajuda à imigração ilegal, ao integrar um grupo que ajudava refugiados no mar Mediterrâneo, referiu esta terça-feira que ainda não foi contactado pelo Governo português. Arrisca 20 anos de prisão."Não, ainda não tive nenhum contacto", referiu Miguel Duarte, de 26 anos, esta terça-feira, na Assembleia da República, depois de ter sido recebido por deputados do Bloco de Esquerda. Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu todo o apoio a Miguel Duarte, sublinhando que é preciso ter noção de que as suas ações "são inspiradas por razões humanitárias".Adiantou que o jovem voluntário beneficia de apoio consular tal como qualquer cidadão português. "Neste caso há outra razão: é preciso olhar, com cuidado, para tentativas de tratar como crimes ações que foram e são inspiradas por razões humanitárias", disse o ministro, adiantando: "Acompanharemos com cuidado esse processo e outros semelhantes."Miguel Duarte e nove ex-tripulantes do ‘Iuventa’, navio de uma organização não governamental alemã de resgate humanitário, foram constituídos arguidos. Já foram recolhidos 25 mil euros para ajudar.