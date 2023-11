Ativistas climáticos fecham edifício da Universidade Nova em Lisboa

Ativistas da Greve Climática Estudantil fecharam um dos edifícios da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, na manhã desta sexta-feira.Em comunicado, os estudantes referem que "barricaram as portas (...) em protesto contra os combustíveis fósseis". Os manifestantes reivindicam "o fim do fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025".Na quarta-feira, a PSP deteve três estudantes do movimento durante uma palestra sobre ação climática na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Na segunda-feira, deteve seis ativistas que tencionavam pernoitar na FCSH