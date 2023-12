Ativistas do grupo Climáximo bloqueiam acesso ao túnel do Marquês em Lisboa

10 ativistas do grupo Climáximo bloquearam o acesso ao túnel do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, na manhã desta quinta-feira.O bloqueio das vias durou cerca de 20 minutos. A PSP retirou oito dos 10 manifestantes do local, sem efetuar detenções. Antes da chegada das autoridades, alguns automobilistas e motociclistas agarraram e arrastaram uma parte dos jovens até ao passeio.Dois dos ativistas penduraram-se no viaduto Duarte Pacheco com uma faixa onde se lia "Governos e empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta". Os bombeiros estão a trabalhar na retirada dos jovens.Através de um comunicado, o Climáximo vincou que os ativistas "interromperam uma das principais artérias de acesso à cidade de Lisboa, onde centenas de milhares de carros entram todos os dias, muitos dos quais sem qualquer alternativa de transportes públicos acessíveis".Em outubro, o tribunal condenou três membros do movimento a 600 euros de multa, por atentado à segurança rodoviária, por terem cortado a circulação na rua de São Bento, em Lisboa.