Atleta dos veteranos morre durante treino em Ponte de Lima

Paulo Mimoso, de 42 anos, morreu, na noite de quarta-feira, durante um treino da equipa de veteranos que se estava a realizar no campo de futebol da Correlhã, no concelho de Ponte de Lima.Ao que tudo indica, o homem, conhecido por ‘Palhinhas’, sofreu um ataque cardíaco. O corpo foi levado para autópsia e apenas o resultado do exame é que poderá confirmar a causa. O funeral vai realizar-se esta quinta-feira, pelas 19h00, na Igreja da Correlhã.Cerca de 30 minutos depois do início do treino, Paulo Mimoso caiu inanimado no campo. Um outro atleta, enfermeiro, prestou de imediato os primeiros socorros à vítima. Quando os bombeiros e uma equipa do INEM chegaram ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços, o pior cenário acabou por acontecer.A notícia da morte de Paulo Mimoso deixou a família, os colegas de equipa e, em geral, os habitantes da freguesia em choque. Nas redes sociais, a Associação Desportiva e Cultural (ADC) da Correlhã deixou uma nota de pesar. "O ‘Palhinhas’ desde sempre teve uma profunda e longa ligação com a ADC da Correlhã, onde se notabilizou como atleta. Faleceu a fazer o que mais gostava em representação do nosso clube", lê-se.Paulo Mimoso jogava futebol há cerca de 10 anos no clube, e pessoas próximas confirmaram que era uma das suas grandes paixões. Natural da Correlhã, vivia perto do campo de futebol, com a mulher e as duas filhas, de três e sete anos.