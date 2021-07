Atleta experiente desaparece em prova em Marco de Canaveses

Marílio Costa Leite, de 48 anos, casado e com dois filhos maiores de idade, saiu de casa no domingo, como fazia várias vezes, para participar em mais um trail, desta vez, na ‘Rota das Capelas’, no Marco de Canaveses. Com uma vasta experiência neste tipo de prova, desta vez não chegou à meta.Ao início da tarde, os colegas do grupo ‘Nós Acreditamos Run Team’ deram o alerta. Marílio, natural de Felgueiras, tinha sido visto ao quilómetro 17 - a três quilómetros da meta - sentado no lugar das Pedras Brancas, por um atleta de Vizela que lhe terá perguntado se precisava de ajuda. Terá dito que estava só a descansar e seguiria o percurso. Isso não aconteceu.