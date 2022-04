Atleta fica gravemente ferido em prova no rio Tâmega

Um atleta, de 41 anos, sofreu ferimentos considerados graves na sequência de um acidente de moto de água, quando participava numa prova do Campeonato Nacional de Aquabike, junto à praia fluvial de Luzim, no concelho de Penafiel.

O alerta foi dado pelas 17h55 deste sábado. A vítima, que terá perdido o controlo da moto e acabou por cair no rio Tâmega, foi estabilizada no local pelos Bombeiros de Penafiel e transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, na mesma cidade.

A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica e disputa-se durante este fim de semana, junto ao Parque de Lazer de Luzim.