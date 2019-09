Atleta luso-alemão de pesca submarina morre durante prova

O atleta luso-alemão Matthias Sandeck, de 31 anos, que fazia parte da equipa de pesca submarina do Clube Naval de Portimão e representava a seleção nacional da modalidade, morreu este domingo num acidente, no segundo dia de competição do Campeonato Euro-Africano, na Dinamarca."As causas do acidente estão ainda por apurar", revela a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), que "lamenta a morte do atleta e está a desenvolver todos os esforços no apoio à família como aos restantes atletas que fazem parte da seleção".Segundo a televisão dinamarquesa TV2, o atleta desapareceu junto a uma ponte, durante a competição.Além de mergulhadores, nas buscas estiveram envolvidos navios e um helicóptero das Forças Armadas.Depois de encontrado, Matthias Sandeck foi transportado por via aérea para um hospital, onde a morte seria confirmada.Matthias Sandeck, em conjunto com Jody Lot e Humberto Silva, integrava a nova equipa de pesca submarina do Clube Naval de Portimão, formalizada em janeiro deste ano.O trio foi campeão nacional por equipas, nos últimos três anos. O atleta, que vivia em Lagos, venceu o Atlântico Masters em 2013."A organização do campeonato, em conjunto com a FPAS, já está a trabalhar no sentido de conhecer as circunstâncias que levaram à morte do atleta português", garante a federação.