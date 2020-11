Atraído em emboscada sexual na Póvoa de Varzim perde milhares pelo telemóvel

Foi atraído para um encontro com uma mulher e, quando chegou ao local combinado, na Póvoa de Varzim, foi agredido e ameaçado de morte por vários homens armados. O gang sacou-lhe 500 euros e o telemóvel.Dois dias depois, um dos suspeitos usou o aparelho roubado, conseguiu aceder à conta bancária da vítima e esvaziou-a, num montante de vários milhares de euros.O rasto digital permitiu à PJ do Porto chegar a este suspeito, um empregado de restaurante de 20 anos e de Vila do Conde. Foi detido e ficou em preventiva.