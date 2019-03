Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atraso da obra na linha ferroviária do Douro preocupa passageiros

Circulação continua encerrada entre Caíde e Marco de Canaveses

Por Patrícia Moura Pinto | 08:44

A intervenção na Linha do Douro, entre Caíde (Lousada) e Marco de Canaveses, iniciou a 26 de novembro e estava previsto que as obras durassem apenas um trimestre. O prazo não foi cumprido e a linha ficará encerrada, naquele troço, até ao final deste mês. "O que nos preocupa é que o prazo ainda seja dilatado e aí o prejuízo será bastante grande", diz José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara do Peso da Régua.



"O que nós esperamos é que, pelo menos no início do próximo mês, tenhamos o restabelecimento das ligações e de todos os horários que, entretanto, foram suprimidos", acrescenta o autarca. José Manuel Gonçalves revelou ainda que estará presente numa reunião, na sexta- -feira, em Marco de Canaveses, da qual espera "boas notícias".



"Acho que devia ter sido mais rápido porque nos estão a prejudicar muito na área dos transportes. Os comboios são muito menos e as pessoas também fogem deste meio por causa dos aborrecimentos porque têm de mudar do comboio para um autocarro que faz o resto da viagem - e para evitar esses constrangimentos, usam mais os autocarros", diz José Resende, de 75 anos, habitante na Régua.



A Infraestruturas de Portugal explicou que as condições geotécnicas existentes, nomeadamente no interior do túnel de Caíde, prejudicaram o "ritmo de execução dos trabalhos inicialmente previsto", o que "apenas foi suscetível de identificar com o desenvolvimento da obra".



A empreitada em curso, no valor de 10 milhões de euros, está a dotar aquele troço de 14,4 quilómetros da Linha do Douro de condições de circulação para comboios com tração elétrica, nomeadamente os suburbanos do Porto, que assim passarão a ter condições de seguir até ao Marco de Canaveses.