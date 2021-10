A seguradora responsável pelas coberturas do automóvel em que circulava Sara Carreira, no dia do acidente que a vitimou (5 de dezembro de 2020), já fez uma proposta de indemnização à família Carreira pela morte da jovem de 21 anos. Segundo apurou o CM, esta proposta ainda não teve resposta, porque a família quer conhecer primeiro o relatório do Ministério Público (MP) de Santarém sobre o sinistro.