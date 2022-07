Fábio Cavaco, de 35 anos, foi libertado do Estabelecimento Prisional de Beja por se ter esgotado o prazo de prisão preventiva previsto na lei (seis meses) sem que o Ministério Público deduzisse acusação. O homem, que saiu da cadeia na terça-feira, estava preso desde 3 de janeiro, indiciado do homicídio da companheira, Elsa Luz, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento de bala na cabeça e golpes profundos no pescoço.



As suspeitas da Polícia Judiciária rapidamente recaíram sobre Fábio, acabando por detê-lo, devido à relação conturbada que mantinha com a vítima. Ao que o CM apurou na altura, Elsa chegara apresentar duas queixas num só dia contra o namorado por agressões. Fábio, que foi detido pela PJ por existirem “fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado”, baseados em “relevantes elementos indiciários”, arrisca, no entanto, voltar para a cadeia caso seja deduzida a acusação pelo Ministério Público. Foi o próprio suspeito a dar o alerta para a morte da namorada, alegado que esta se suicidou, o que foi rapidamente descartado.