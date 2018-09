Trânsito esteve condicionado. A viatura está na berma da estrada.

Por Patrícia Lima Leitão | 15:19

O atrelado de um camião incendiou, ao início da tarde desta terça-feira, no acesso da Via de Cintura Interna para a avenida AEP, no Porto, em direção a Matosinhos.

O trânsito esteve condicionado. A viatura está na berma da estrada.