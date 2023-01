A atriz trans Keyla Brasil está desaparecida há mais de 48 horas, revelou a Casa T, casa de acolhimento para pessoas trans estrangeiras, nas suas redes sociais. A ativista brasileira recebeu várias ameaças de morte depois de ter invadido o palco da peça Tudo Sobre a Minha Mãe para reclamar mais representatividade da comunidade trans nos palcos.A performer terá saído de Lisboa precisamente por causa das ameaças que estava a receber. Segundo a publicação da Casa T, a última vez que foi vista estava em Tábua, perto de Coimbra, a apanhar o autocarro para Lisboa.Keyla Brasil "está incomunicável" desde sexta-feira, dia 27, pelas 16h quando foi vista a entrar no autocarro, refere a publicação. "Se alguém esteve em contacto com ela depois desse horário ou está em contacto com ela agora, por favor, comuniquem à Casa T", apela a organização.A última publicação da atriz trans é precisamente de sexta-feira. Um texto longo sobre as mudanças sociais que deseja para Portugal acompanhado de uma fotografia com a legenda: "Deixe-me viver". Keyla Brasil estava fora de Lisboa "nas montanhas" há cerca de uma semana.