Atropela casal e foge em Torres Novas

Duas pessoas ficaram esta quinta-feira feridas após terem sido atropeladas por um carro, na EN243 em Riachos, Torres Novas, às 07h55. O condutor fugiu do local, após o acidente.Os feridos são um casal, ambos com 66 anos. O homem foi atingido na face e numa perna e foi retirado do local em estado grave. A mulher sofreu ferimentos ligeiros.O homem, conhecido na localidade como Zé Pinhal, tem por hábito fazer caminhadas pela povoação ribatejana. Esta quinta-feira, para além da mulher, Almerinda, fazia-se acompanhar por uma segunda mulher, que já prestou declarações à GNR.