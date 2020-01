Atropela casal e tenta colher agente da PSP em Braga

Atropelou um casal e, quando se preparava para escapar do local, tentou colher o agente da PSP que lhe tinha dado ordem de paragem, na rua de S. Martinho, depois do jogo Sp. Braga–Sporting (2-1), para a Taça da Liga.O homem, de 39 anos, foi detido e, já na esquadra, recusou fazer o teste de alcoolemia.O caso aconteceu pelas 23h00 de terça-feira, junto ao Estádio Municipal de Braga. O agente da PSP estava a regularizar o trânsito no final da partida.O condutor, além de ignorar a ordem de paragem do polícia, ainda o tentou atropelar. Foi logo detido e notificado para ir a tribunal.