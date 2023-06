Um homem, de 69 anos, morreu no concelho de Bragança, na terça-feira, após ter sido atropelado por um carro conduzido por um bombeiro que, depois, tentou salvar-lhe a vida, fazendo manobras de reanimação.



Tudo aconteceu na EN317, perto de Frieira (Izeda). A vítima estava a realizar trabalhos de corte de árvores junto à via, quando o condutor do automóvel o abalroou.









