Uma jovem de 16 anos ficou ferida ao ser atropelada por um carro na rua dos Três Vales, no Pragal, em Almada, ontem à tarde. O condutor do veículo que a abalroou junto à Escola Rogério Ribeiro pôs-se em fuga após o atropelamento.



Está agora a ser procurado pelas autoridades. A adolescente foi assistida pelos bombeiros no local e transportada para o Hospital de São José, em Lisboa. A PSP está a investigar o caso.

